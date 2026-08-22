ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Découverte de vins avec Vincent Dans ta cave Salle du RMA (ancienne cantine) Saint-Jean-de-Thouars
vendredi 5 mars 2027 · Salle du RMA (ancienne cantine) · Saint-Jean-de-Thouars
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Thouars
ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Découverte de vins avec Vincent Dans ta cave
Salle du RMA (ancienne cantine) Chemin du Tour Girault Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05 20:00:00
fin : 2027-03-05
Date(s) :
2027-03-05
L’atelier du Fil de la Création vous propose une soirée découverte de 4 vins avec Vincent DANS TA CAVE dès 20h, dans la salle du RMA (ancienne cantine), rue du Tour Girault à Saint-Jean-de-Thouars. Inscription au 06.37.80.30.50 ou au 06.16.10.59.39 Tarif 20€
L’atelier du Fil de la Création vous propose une soirée découverte de 4 vins accompagnés de charcuteries fromages pâtisseries avec Vincent DANS TA CAVE
L’activité se déroulent le vendredi soir, dès 20h, dans la salle du RMA (ancienne cantine), rue du Tour Girault à Saint-Jean-de-Thouars.
Inscription au 06.37.80.30.50 ou au 06.16.10.59.39
Tarif 20€ .
Salle du RMA (ancienne cantine) Chemin du Tour Girault Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 10 59 39
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English : ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Découverte de vins avec Vincent Dans ta cave
The Fil de la Création workshop invites you to an evening of wine tasting featuring four wines with Vincent DANS TA CAVE starting at 8:00 p.m. in the RMA hall (former cafeteria), on Rue du Tour Girault in Saint-Jean-de-Thouars. Register by calling 06.37.80.30.50 or 06.16.10.59.39. Price: 20?
L’événement ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Découverte de vins avec Vincent Dans ta cave Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2026-08-22 par Maison du Thouarsais
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