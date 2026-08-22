ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Découverte de vins avec Vincent Dans ta cave Salle du RMA (ancienne cantine) Saint-Jean-de-Thouars

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Thouars

ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Découverte de vins avec Vincent Dans ta cave

Salle du RMA (ancienne cantine) Chemin du Tour Girault Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 20:00:00

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-03-05

L’atelier du Fil de la Création vous propose une soirée découverte de 4 vins avec Vincent DANS TA CAVE dès 20h, dans la salle du RMA (ancienne cantine), rue du Tour Girault à Saint-Jean-de-Thouars. Inscription au 06.37.80.30.50 ou au 06.16.10.59.39 Tarif 20€

L’atelier du Fil de la Création vous propose une soirée découverte de 4 vins accompagnés de charcuteries fromages pâtisseries avec Vincent DANS TA CAVE

L’activité se déroulent le vendredi soir, dès 20h, dans la salle du RMA (ancienne cantine), rue du Tour Girault à Saint-Jean-de-Thouars.

Inscription au 06.37.80.30.50 ou au 06.16.10.59.39

Tarif 20€ .

Salle du RMA (ancienne cantine) Chemin du Tour Girault Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 10 59 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Découverte de vins avec Vincent Dans ta cave

The Fil de la Création workshop invites you to an evening of wine tasting featuring four wines with Vincent DANS TA CAVE starting at 8:00 p.m. in the RMA hall (former cafeteria), on Rue du Tour Girault in Saint-Jean-de-Thouars. Register by calling 06.37.80.30.50 or 06.16.10.59.39. Price: 20?

L’événement ATELIERS DU FIL DE LA CREATION Découverte de vins avec Vincent Dans ta cave Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2026-08-22 par Maison du Thouarsais