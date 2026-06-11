Balade découverte Saint-Jean-de-Thouars Clos de l’Abbaye Saint-Jean-de-Thouars

Saint-Jean-de-Thouars

Balade découverte Saint-Jean-de-Thouars

Clos de l’Abbaye Avenue Paul Gallot Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Découvrez l’histoire de l’abbaye de Saint-Jean-de-Bonneval aujourd’hui disparue.

Découvrez l’histoire de l’abbaye de Saint-Jean-de-Bonneval aujourd’hui disparue. .

Clos de l’Abbaye Avenue Paul Gallot Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 76 87 64

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English : Balade découverte Saint-Jean-de-Thouars

Discover the history of the now-defunct Abbey of Saint-Jean-de-Bonneval.

L’événement Balade découverte Saint-Jean-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Thouarsais