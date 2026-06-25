Festival au Fil du Thouet Promenade nocturne au clos de l’abbaye Saint-Jean-de-Thouars samedi 25 juillet 2026.

Saint-Jean-de-Thouars

Festival au Fil du Thouet Promenade nocturne au clos de l’abbaye

Clos de l’Abbaye Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Au crépuscule d’une soirée d’été, laissez-vous conter l’histoire de l’abbaye de Saint-Jean-de-Bonneval au cours d’une balade à la lanterne dans le clos.

L’association de Sauvegarde du patrimoine de Saint-Jean-de-Thouars présente jusqu’au 1er octobre 2026 son festival de photographies Nature d’ici et d’ailleurs dans le clos de l’abbaye, avec de nombreux évènements, dont une balade nocturne conduite par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire en Thouarsais.

Au crépuscule d’une soirée d’été, laissez-vous conter l’histoire de l’abbaye de Saint-Jean-de-Bonneval au cours d’une balade à la lanterne dans le clos. Cette visite nocturne sera l’occasion d’évoquer la nuit dans une abbaye quand dormait-on, comment s’éclairait-on, quelles histoires étaient contées à la veillée ?

Immergeons-nous, ensemble, dans la nuit au fil des temps. .

Clos de l’Abbaye Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Festival au Fil du Thouet Promenade nocturne au clos de l’abbaye

As twilight falls on a summer evening, come and hear the story of the Abbey of Saint-Jean-de-Bonneval during a lantern-lit stroll through the vineyard.

L’événement Festival au Fil du Thouet Promenade nocturne au clos de l’abbaye Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Thouarsais