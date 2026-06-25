Festival Au Fil du Thouet Un après-midi au bord du Thouet Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars mercredi 26 août 2026.

Saint-Jean-de-Thouars

Festival Au Fil du Thouet Un après-midi au bord du Thouet

Rue des Petits Bournais RDV au Clos de l’Abbaye Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Venez profiter d’un après-midi estival, ludique et familial au bord de l’eau ! Au programme, des animations et des moments de partage musique, ateliers artistiques et bien d’autres surprises feront le bonheur des petits et des grands !

Venez profiter d’un après-midi estival, ludique et familial au bord de l’eau ! Les acteurs culturels de la ville et de la

Communauté de communes vous retrouvent de nouveau au clos de l’Abbaye à Saint-Jean-de-Thouars.

Au programme, des animations et des moments de partage musique, ateliers artistiques et bien d’autres surprises feront le bonheur des petits et des grands !

Activités proposées dans le cadre du festival Au fil du Thouet organisé du 24 juin au 26 août. .

Rue des Petits Bournais RDV au Clos de l’Abbaye Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 76 87 64 service.patrimoine@thouars.fr

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English : Festival Au Fil du Thouet Un après-midi au bord du Thouet

Come enjoy a fun, family-friendly summer afternoon by the water! The program features activities and opportunities to connect with others: music, art workshops, and many other surprises that are sure to delight young and old alike!

L’événement Festival Au Fil du Thouet Un après-midi au bord du Thouet Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Thouarsais