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Ateliers en scène Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Ateliers en scène Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Ateliers en scène Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes mardi 12 mai 2026.

Lieu : Trempo - La Fabrique Ile de Nantes

Adresse : 6 Boulevard Léon Bureau

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 19:00 – 22:30
Gratuit : oui  Tout public 

Les musicien·nes de notre école interprètent leur répertoire en public. Une étape importante de leur parcours musical, qu’ils·elles abordent parfois pour la première fois.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com


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