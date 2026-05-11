Ateliers en scène Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
Ateliers en scène Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes mardi 12 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 19:00 – 22:30
Gratuit : oui Tout public
Les musicien·nes de notre école interprètent leur répertoire en public. Une étape importante de leur parcours musical, qu’ils·elles abordent parfois pour la première fois.
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com
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