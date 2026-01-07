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AGENDA · Montardon

Ateliers enfants, à la Micro-Folie Micro-Folie Montardon

vendredi 10 juillet 2026 · Micro-Folie · Montardon

Ateliers enfants, à la Micro-Folie Micro-Folie Montardon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Micro-Folie
Adresse
2 Chemin Penouilh
Ville
64121 Montardon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Montardon

Ateliers enfants, à la Micro-Folie

Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Ateliers enfants avec Amélie Roptin Neyron. De 6 à 12 ans.
Les secrets de l’Égypte ancienne, Hiéroglyphes, pharaons et papyrus, après une introduction à l’Égypte antique, les enfants créent leur propre marquepage en papyrus décoré de symboles égyptiens. (Sur inscription).   .

Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83  culture@montardon.org

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English : Ateliers enfants, à la Micro-Folie

L’événement Ateliers enfants, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-06-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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