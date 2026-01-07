Ateliers enfants, à la Micro-Folie Micro-Folie Montardon
vendredi 10 juillet 2026 · Micro-Folie · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Ateliers enfants, à la Micro-Folie
Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Ateliers enfants avec Amélie Roptin Neyron. De 6 à 12 ans.
Les secrets de l’Égypte ancienne, Hiéroglyphes, pharaons et papyrus, après une introduction à l’Égypte antique, les enfants créent leur propre marquepage en papyrus décoré de symboles égyptiens. (Sur inscription). .
Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Ateliers enfants, à la Micro-Folie
L’événement Ateliers enfants, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-06-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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