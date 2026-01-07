Conte sur les papillons et coloriages végétaux, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon
mercredi 8 juillet 2026 · Route de Pau · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Conte sur les papillons et coloriages végétaux, à la Cueillette de l’Aragnon
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Entraînez votre enfant dans le monde magique des papillons avec un conte qui parle d’insectes et de fleurs. Après ce moment de poésie et d’observations, les enfants seront initiés aux combines du coloriage végétal.
Conte/atelier manuel/Kit de graines pour Jardinier. Durée 1h30. Pour les 3/7 ans. .
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 adiu@cueillettedelaragnon.fr
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English : Conte sur les papillons et coloriages végétaux, à la Cueillette de l’Aragnon
L’événement Conte sur les papillons et coloriages végétaux, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-06-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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