Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie, Espace culturel Laaps’Art Montardon

Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

2026-01-07

14h/18h visite libre du Musée numérique et réalité virtuelle sur le thème Sous le ciel de Paris . retrouvez également la sélection d’activités en libre accès jeux, livres et propositions manuelles pour découvrir Paris.

15h/16h30 atelier créatif (ados/adultes) Vision Board pour l’année 2026 avec Maria Laborde. Envie de faire le point et de vous projeter dans l’année à venir ? Réalisez un tableau d’inspiration à partir de découpages, d’images et de mots. Un temps pour visualiser ses envies, ses projets et ses objectifs, et repartir avec sa création sur toile. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 82 24 09 culture@montardon.org

