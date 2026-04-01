Les grenouilles et la mare, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon

Montardon

Les grenouilles et la mare, à la Cueillette de l’Aragnon

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Construisez votre propre aquascope avant de partir à la découverte du monde vivant qui se cache sous la surface de l’eau… De 6 à 12 ans. .

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 27 62 37 adiu@cueillettedelaragnon.fr

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English : Les grenouilles et la mare, à la Cueillette de l’Aragnon

L’événement Les grenouilles et la mare, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran