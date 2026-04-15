Conte sur les papillons et coloriage végétaux, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon mercredi 15 juillet 2026.

Montardon

Conte sur les papillons et coloriage végétaux, à la Cueillette de l’Aragnon

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Entraînez votre enfant dans le monde magique des papillons avec un conte qui parle d’insectes et de fleurs. Après ce moment de poésie et d’observations, les enfants seront initiés aux combines du coloriage végétal.

Conte/atelier manuel/Kit de graines pour Jardinier. Durée 1h30. Pour les 3/7 ans. .

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52

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English : Conte sur les papillons et coloriage végétaux, à la Cueillette de l’Aragnon

L’événement Conte sur les papillons et coloriage végétaux, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-06-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran