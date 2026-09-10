Ateliers et visites guidées sur la porte sud du mur païen, Porte Zumstein, Mont Sainte-Odile,, Ottrott

Informations pratiques

Ateliers et visites guidées sur la porte sud du mur païen Samedi 19 septembre, 13h00 Porte Zumstein, Mont Sainte-Odile, Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

-Accueil sur le parking des tombes mérovingiennes, au bord de la D426 : présentation du mur païen sud;

-ATelier-découverte de la géologie locale et son influence probable sur la construction du mur avec Robin, Géologue et bénévole de l’association;

-Présentation des carrières du mur païen : quels outils ont été utilisés? comment les blocs ont-ils été découpés, taillés, assemblés? des démonstrations sur place sont prévues.

-L’archéologie des portes du mur païen : quelle suite l’association Réveil du Mur païen donne-t-elle aux fouilles d’Hans Zumstein dans les années 1970 ? quelles sont les récentes découvertes ? une balade découverte d’une porte à l’autre pour prendre la mesure des travaux des archéologues sur le mur, d’hier à aujourd’hui.

-Les tumuli mérovingiens : que nous aprennent-ils de l’histoire du mont Sainte-Odile ?

Porte Zumstein, Mont Sainte-Odile, Mont Sainte-Odile 67530 Ottrott Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est 0671225822 https://www.reveildumurpaien.fr La Porte Zumstein a été découverte par l’archéologue Hans Zumstein en 1968, puis partiellement restaurée dans les années 1990. Nous vous donnons rendez-vous sur ce site majeur du mur païen du mont Sainte-Odile pour remonter le temps, à la découverte de l’histoire et de la géologie des lieux. Accès depuis la D426, possibilité de se garer sur place ou sur les parking P1, 2 et 3 du Mont Sainte Odile à quelques centaines de mètres du site.

-En compagnie des bénévoles de l’association Réveil du Mur Païen, vous découvrirez la géologie locale et son influence probable sur la construction du mur.

©Etienne Fritsch