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Venez vous joindre aux bénévoles qui restaurent les châteaux d’Ottrott !, Châteaux d’Ottrott, Ottrott

samedi 19 septembre 2026 · Châteaux d'Ottrott · Ottrott

Venez vous joindre aux bénévoles qui restaurent les châteaux d’Ottrott !, Châteaux d’Ottrott, Ottrott

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Châteaux d'Ottrott
Adresse
48.4667 7.4104 67530 Ottrott
Ville
67530 Ottrott
Département
Bas-Rhin

Venez vous joindre aux bénévoles qui restaurent les châteaux d’Ottrott ! Samedi 19 septembre, 10h00 Châteaux d’Ottrott Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez vous joindre aux bénévoles qui restaurent et entretiennent les châteaux d’Ottrott, Rathsamhausen et Lutzelbourg. Il vous est proposé une visite du site et des chantiers passés et futurs : on maçonne, on taille la pierre, on défriche, on jardine etc.
Initiation au tir à l’arc (enfants à partir de 10 ans et adultes) avec un lot pour le meilleur score. Livres et t-shirts. Buvette associative.

Châteaux d’Ottrott 48.4667 7.4104 67530 Ottrott Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est 0613212857 https://amchott.fr Les châteaux d’Ottrott, Rathsamhausen et Lutzelbourg datent du XIIIe siècle et constituent des bâtiments uniques en Alsace. Le parking des châteaux forts se situe à 35 minutes à pied des châteaux.
GPS 48.4667 7.4104
Visite du site et des trois châteaux avec un guide. Visite des chantiers en cours. Combats médiévaux. Concours de tir à l’arc (participation), buvette.

© AmChOtt 2026 – Alain Gatty

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