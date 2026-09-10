Venez vous joindre aux bénévoles qui restaurent les châteaux d’Ottrott !, Châteaux d’Ottrott, Ottrott

Informations pratiques

Venez vous joindre aux bénévoles qui restaurent les châteaux d’Ottrott ! Samedi 19 septembre, 10h00 Châteaux d’Ottrott Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez vous joindre aux bénévoles qui restaurent et entretiennent les châteaux d’Ottrott, Rathsamhausen et Lutzelbourg. Il vous est proposé une visite du site et des chantiers passés et futurs : on maçonne, on taille la pierre, on défriche, on jardine etc.

Initiation au tir à l’arc (enfants à partir de 10 ans et adultes) avec un lot pour le meilleur score. Livres et t-shirts. Buvette associative.

Châteaux d’Ottrott 48.4667 7.4104 67530 Ottrott Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est 0613212857 https://amchott.fr Les châteaux d’Ottrott, Rathsamhausen et Lutzelbourg datent du XIIIe siècle et constituent des bâtiments uniques en Alsace. Le parking des châteaux forts se situe à 35 minutes à pied des châteaux.

GPS 48.4667 7.4104

Visite du site et des trois châteaux avec un guide. Visite des chantiers en cours. Combats médiévaux. Concours de tir à l’arc (participation), buvette.

© AmChOtt 2026 – Alain Gatty