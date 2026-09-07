Découvrez une fortification médiévale, perchée à 677 m d’altitude, au cœur de la forêt d’Obernai – Bernardswiller., Château du Kagenfels, Ottrott

Informations pratiques

Découvrez une fortification médiévale, perchée à 677 m d’altitude, au cœur de la forêt d’Obernai – Bernardswiller. Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 Château du Kagenfels Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Explorez le Kagenfels, une fortification médiévale datant du XIIIe siècle, à travers une visite guidée, animée par les bénévoles du chantier !

Château du Kagenfels route du Mont Sainte Odile 67530 Ottrott Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est Le château du Kagenfels, situé dans la forêt d’Obernai (Bas-Rhin), fait depuis 1999 l’objet de travaux de recherches et de conservation pour cerner sa véritable dimension et permettre sa transmission.

Ce projet, entièrement porté par des bénévoles, est soutenu par la Ville d’Obernai, propriétaire du site, le Conseil Départemental du Bas-Rhin et de nombreux donateurs anonymes. L’accès au château ne peut se faire qu’à pied. Sauf autorisation spéciale, l’accès en voiture par les routes forestières est interdit (sous peine d’amende).

Explorez le Kagenfels, une fortification médiévale datant du XIIIe siècle, à travers une visite guidée, animée par les bénévoles du chantier !

crédit photo APO