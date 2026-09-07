Visite commentée de la mairie rénovée d’Ottrott, Mairie d’Ottrott, Ottrott
samedi 19 septembre 2026 · Mairie d'Ottrott · Ottrott
Informations pratiques
Visite commentée de la mairie rénovée d’Ottrott 19 et 20 septembre Mairie d’Ottrott Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
– Visites commentées de la mairie rénovée et de son histoire (sans inscription)
– Exposition de photographies historiques du village et mobile de l’artiste Nicolas De Waël.
– Expo photo et petite buvette par les Amis des Châteaux d’Ottrott (AmChOtt)
– Point de rencontre dans la cour de l’Office de Tourisme Intercommunal, entre 10h et 17h le samedi et le dimanche.
– Visites pour le public scolaire le vendredi 18 septembre sur réservation et livret ludique pour les enfants disponible le week-end.
Mairie d’Ottrott 46 rue principale 67530 Ottrott Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est
Visites commentées de la mairie rénovée et de son histoire (sans inscription)
©MairieOttrott
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