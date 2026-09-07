UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ottrott

Visite commentée de la mairie rénovée d’Ottrott, Mairie d’Ottrott, Ottrott

samedi 19 septembre 2026 · Mairie d'Ottrott · Ottrott

Visite commentée de la mairie rénovée d’Ottrott, Mairie d’Ottrott, Ottrott

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie d'Ottrott
Adresse
46 rue principale 67530 Ottrott
Ville
67530 Ottrott
Département
Bas-Rhin

Visite commentée de la mairie rénovée d’Ottrott 19 et 20 septembre Mairie d’Ottrott Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

– Visites commentées de la mairie rénovée et de son histoire (sans inscription)
– Exposition de photographies historiques du village et mobile de l’artiste Nicolas De Waël.
– Expo photo et petite buvette par les Amis des Châteaux d’Ottrott (AmChOtt)
– Point de rencontre dans la cour de l’Office de Tourisme Intercommunal, entre 10h et 17h le samedi et le dimanche.
– Visites pour le public scolaire le vendredi 18 septembre sur réservation et livret ludique pour les enfants disponible le week-end.

Mairie d’Ottrott 46 rue principale 67530 Ottrott Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est
Visites commentées de la mairie rénovée et de son histoire (sans inscription)

©MairieOttrott

À voir aussi à Ottrott (Bas-Rhin)