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Les châteaux d’Ottrott sous toutes les formes…, Mairie d’Ottrott, Ottrott

samedi 19 septembre 2026 · Mairie d'Ottrott · Ottrott

Les châteaux d’Ottrott sous toutes les formes…, Mairie d’Ottrott, Ottrott

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie d'Ottrott
Adresse
46 rue principale 67530 Ottrott
Ville
67530 Ottrott
Département
Bas-Rhin

Les châteaux d’Ottrott sous toutes les formes… 19 et 20 septembre Mairie d’Ottrott Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les châteaux d’Ottrott viennent à votre rencontre aux coeur du village d’Ottrott.
Levez les yeux vers ces monuments extraordinaires si familiers, à travers le temps et sous toutes les formes, avec des plans, des photos, des vidéos, des cartes postales, des gravures, des marqueteries, des aquarelles etc.
Dédicaces illustrées par Raoul Geib (dans l’après-midi), buvette associative.

Mairie d’Ottrott 46 rue principale 67530 Ottrott Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est
Les châteaux d’Ottrott viennent à votre rencontre aux coeur du village d’Ottrott.

©Raoul Geib

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