Les châteaux d’Ottrott sous toutes les formes…, Mairie d’Ottrott, Ottrott
samedi 19 septembre 2026 · Mairie d'Ottrott · Ottrott
Informations pratiques
Les châteaux d’Ottrott sous toutes les formes… 19 et 20 septembre Mairie d’Ottrott Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les châteaux d’Ottrott viennent à votre rencontre aux coeur du village d’Ottrott.
Levez les yeux vers ces monuments extraordinaires si familiers, à travers le temps et sous toutes les formes, avec des plans, des photos, des vidéos, des cartes postales, des gravures, des marqueteries, des aquarelles etc.
Dédicaces illustrées par Raoul Geib (dans l’après-midi), buvette associative.
Mairie d’Ottrott 46 rue principale 67530 Ottrott Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est
Les châteaux d’Ottrott viennent à votre rencontre aux coeur du village d’Ottrott.
©Raoul Geib
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