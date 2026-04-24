Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers Explorateurs de la nature Maison de la Nature de la Grenouillère Saint-Benoist-sur-Mer

Ateliers Explorateurs de la nature Maison de la Nature de la Grenouillère Saint-Benoist-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Maison de la Nature de la Grenouillère

Adresse : 18 Rue de l'Église

Ville : 85540 Saint-Benoist-sur-Mer

Département : Vendée

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Benoist-sur-Mer

Ateliers Explorateurs de la nature

Maison de la Nature de la Grenouillère 18 Rue de l’Église Saint-Benoist-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

  .

Maison de la Nature de la Grenouillère 18 Rue de l’Église Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 89 76 23  maison.grenouillere@vendeegrandlittoral.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers Explorateurs de la nature Saint-Benoist-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Saint-Benoist-sur-Mer (Vendée)