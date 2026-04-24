Ateliers Explorateurs de la nature Maison de la Nature de la Grenouillère Saint-Benoist-sur-Mer

Saint-Benoist-sur-Mer

Ateliers Explorateurs de la nature

Maison de la Nature de la Grenouillère 18 Rue de l’Église Saint-Benoist-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

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Maison de la Nature de la Grenouillère 18 Rue de l’Église Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 89 76 23 maison.grenouillere@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Ateliers Explorateurs de la nature Saint-Benoist-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral