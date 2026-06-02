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Ateliers famille Découverte, cuisine et créations végétales Saint-Sornin

Ateliers famille Découverte, cuisine et créations végétales Saint-Sornin mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : 17 Les Chaumes

Ville : 16220 Saint-Sornin

Département : Charente

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 25 25 25

Saint-Sornin

Ateliers famille Découverte, cuisine et créations végétales

17 Les Chaumes Saint-Sornin Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05 2026-08-12

Plongez en famille dans un moment de découverte et de gourmandise au cœur du jardin.
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17 Les Chaumes Saint-Sornin 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 18 20 67  opoispapillon@gmail.com

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English :

Immerse the whole family in a moment of discovery and enjoyment in the heart of the garden.

L’événement Ateliers famille Découverte, cuisine et créations végétales Saint-Sornin a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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