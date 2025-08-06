Visite du jardin Ô Pois Papillon Saint-Sornin
Visite du jardin Ô Pois Papillon Saint-Sornin mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Sornin
Visite du jardin Ô Pois Papillon
17 Les Chaumes Saint-Sornin Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Découvrez un jardin insolite où Audrey peut les transformer en délicieuses gourmandises bio et 100% locales.
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17 Les Chaumes Saint-Sornin 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 18 20 67 opoispapillon@gmail.com
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English :
Discover an unusual garden where Audrey can transform them into delicious organic and 100% local treats.
L’événement Visite du jardin Ô Pois Papillon Saint-Sornin a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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