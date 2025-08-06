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Visite du jardin Ô Pois Papillon Saint-Sornin

Visite du jardin Ô Pois Papillon Saint-Sornin mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 17 Les Chaumes

Ville : 16220 Saint-Sornin

Département : Charente

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Sornin

Visite du jardin Ô Pois Papillon

17 Les Chaumes Saint-Sornin Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Découvrez un jardin insolite où Audrey peut les transformer en délicieuses gourmandises bio et 100% locales.
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17 Les Chaumes Saint-Sornin 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 18 20 67  opoispapillon@gmail.com

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English :

Discover an unusual garden where Audrey can transform them into delicious organic and 100% local treats.

L’événement Visite du jardin Ô Pois Papillon Saint-Sornin a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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