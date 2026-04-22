Festival Entre vents et marais concert surprise Saint-Sornin
Festival Entre vents et marais concert surprise Saint-Sornin vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Sornin
Festival Entre vents et marais concert surprise
Place St-Saturnin Saint-Sornin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Dans le cadre du festival Entre Vents et Marais, venez assister à un concert surprise sur la place du village de St-Sornin.
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Place St-Saturnin Saint-Sornin 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr
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English : Festival vents et marais evening candlelight concert
As part of the Entre Vents et Marais festival, come and enjoy a surprise concert in the village square of St-Sornin.
L’événement Festival Entre vents et marais concert surprise Saint-Sornin a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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