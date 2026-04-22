Saint-Sornin

Festival Entre vents et marais concert surprise

Place St-Saturnin Saint-Sornin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre du festival Entre Vents et Marais, venez assister à un concert surprise sur la place du village de St-Sornin.

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Place St-Saturnin Saint-Sornin 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 48 08 contact@festival-evem.fr

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English : Festival vents et marais evening candlelight concert

As part of the Entre Vents et Marais festival, come and enjoy a surprise concert in the village square of St-Sornin.

L’événement Festival Entre vents et marais concert surprise Saint-Sornin a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes