Visite décalée: DR JONES Vs CH. SAN KOENIG TÊT ! Maison de Broue Saint-Sornin

Visite décalée: DR JONES Vs CH. SAN KOENIG TÊT !

Maison de Broue 8 place Urbain Lavoie Saint-Sornin Charente-Maritime

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07

2026-08-07

Visite décalée suivez les fouilles… sans vous prendre trop au sérieux !

Maison de Broue 8 place Urbain Lavoie Saint-Sornin 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60 contact.brouage@charente-maritime.fr

English : Offbeat visit: DR JONES Vs CH. SAN KOENIG TÊT!

Follow the excavations without taking yourself too seriously!

