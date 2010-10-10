Ateliers de cuisine créative végétale Saint-Sornin
Ateliers de cuisine créative végétale Saint-Sornin jeudi 25 juin 2026.
Saint-Sornin
Ateliers de cuisine créative végétale
17 Les Chaumes Saint-Sornin Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 09:30:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Plongez dans un moment de découverte et de gourmandise au cœur du jardin.
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17 Les Chaumes Saint-Sornin 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 18 20 67 opoispapillon@gmail.com
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English :
Immerse yourself in a moment of discovery and indulgence in the heart of the garden.
L’événement Ateliers de cuisine créative végétale Saint-Sornin a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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