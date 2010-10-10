Saint-Sornin

Ateliers de cuisine créative végétale

17 Les Chaumes Saint-Sornin Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:30:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Plongez dans un moment de découverte et de gourmandise au cœur du jardin.

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17 Les Chaumes Saint-Sornin 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 18 20 67 opoispapillon@gmail.com

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English :

Immerse yourself in a moment of discovery and indulgence in the heart of the garden.

L’événement Ateliers de cuisine créative végétale Saint-Sornin a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord