Ateliers fouille, enregistrement, relevé, Parc De Breuil, Melun
Ateliers fouille, enregistrement, relevé, Parc De Breuil, Melun vendredi 12 juin 2026.
Ateliers fouille, enregistrement, relevé Vendredi 12 juin, 08h45 Parc De Breuil Seine-et-Marne
Adapté pour 24 élèves entre le Ce1 et le CM2
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T08:45:00+02:00 – 2026-06-12T16:15:00+02:00
Fin : 2026-06-12T08:45:00+02:00 – 2026-06-12T16:15:00+02:00
Atelier fouille, enregistrement, relevé, dans lequel les élèves travaillent en binomes sur les différentes étapes du travail de terrain.
Parc De Breuil Parc De Breuil 77 000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « archeologie@ville-melun.fr »}] Atelier fouille, enregistrement, relevé, dans un module de fouilles pouvant accueillir maximum 24 élèves.
Atelier fouille, enregistrement, relevé, dans lequel les élèves travaillent en binomes sur les différentes étapes du travail de terrain.
© SMAM
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