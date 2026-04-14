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L’île Saint-Etienne, Service archéologie de Melun Centre Abélard/ Courtille Rue du Franc Murier 77 000 Melun, Melun

L’île Saint-Etienne, Service archéologie de Melun Centre Abélard/ Courtille Rue du Franc Murier 77 000 Melun, Melun

L’île Saint-Etienne, Service archéologie de Melun Centre Abélard/ Courtille Rue du Franc Murier 77 000 Melun, Melun samedi 13 juin 2026.

Lieu : Service archéologie de Melun Centre Abélard/ Courtille Rue du Franc Murier 77 000 Melun

Adresse : 9 rue du Franc-Murier 77 000 Melun

Ville : 77000 Melun

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : limité à 20 personnes

L’île Saint-Etienne Samedi 13 juin, 14h30 Service archéologie de Melun Centre Abélard/ Courtille Rue du Franc Murier 77 000 Melun Seine-et-Marne

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Présentation en deux temps : 1/ autour d’un power point, présentation de l’archéologie de l’Île Saint-Etienne dans la bibliothèque du Service archéologie 2/un tour de l’ïle Saint-Etienne permettant de situer les vestiges disparus et de lire ceux encore présents.

Service archéologie de Melun Centre Abélard/ Courtille Rue du Franc Murier 77 000 Melun 9 rue du Franc-Murier 77 000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « archeologie@ville-melun.fr »}] Présentation en deux temps 1/ autour d’un power point, présentation de l’archéologie de l’Île Saint-Etienne dans la bibliothèque du Service archéologie, 2/ un tour de l’ïle Saint-Etienne permettant de situer les vestiges disparus et de lire ceux encore présents.
Présentation en deux temps : 1/ autour d’un power point, présentation de l’archéologie de l’Île Saint-Etienne dans la bibliothèque du Service archéologie 2/un tour de l’ïle Saint-Etienne permettant…

©SMAM

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