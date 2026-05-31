Une scène à ciel ouvert à Melun, Place Praslin, Melun

Une scène à ciel ouvert à Melun Dimanche 21 juin, 16h00 Place Praslin Seine-et-Marne

650 places disponibles pour le concert dans les jardins de la Préfecture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Ça revient pour 2026 !

Une scène dans les Jardins de la Préfecture, sur inscription !

La Ville de Melun et la Préfecture de Seine-et-Marne s’associent une fois de plus pour proposer une série de concerts dans les jardins de la Préfecture, exceptionnellement ouverts au public et transformés en scène à ciel ouvert. Un après-midi à ne pas louper, pour profiter d’une ambiance rafraichissante sous les feuillages et dans un cadre historique.

16h ● conservatoires des deux-muses

Les élèves des conservatoires de Melun et Vaux-le-Pénil se produiront sur scène. Venez écouter et encourager ces musiciens en herbe.

18h30 ● INTER-LYCéES #2026 : NESRA – LOLA – LéA

Repérés dans les lycées par le dispositif d’éducation et d’action culturelle de l’agglomération Melun Val de Seine et accompagnés par les Amplifiés et Scène 77, ces jeunes artistes vous feront découvrir leurs univers entre pop, folk et chanson française.

19h15 ● Semra

Groupe aux influences éclectiques et lauréat du Tremplin 77, ce trio ne pouvait pas trouver meilleur écrin que les jardins de la préfecture pour faire rayonner ses morceaux où se mélangent des textes rap sur des influences jazz et classiques. À découvrir sans hésiter !

La Place Praslin

Cette année encore, la Place Praslin accueille sa scène habituelle et une programmation pop, funk et rock sélectionnée par Scène 77.

20h15 ● PEDT — Projet éducatif du territoir

Cette sélection d’artistes issus des quartiers melunais est née d’un travail commun entre les services de la Ville et plusieurs associations locales engagées auprès de la jeunesse. Accompagnés à travers des ateliers d’écriture, d’enregistrement et de coaching scénique, ils ouvriront la programmation de la grande scène de la place Praslin.

20h45 ● Cassily

Cassily, autrice-compositrice-interprète de 22 ans, mêle chanson française et indie rock UK dans des titres intimes et accrocheurs. Après la sortie de son premier EP en février, elle fédère une communauté grandissante et attire l’attention de RTL2, qui diffuse son morceau Oublier ton nom. Inspirée par Adé, Wet Leg ou Michel Berger, elle incarne une génération en quête de liberté. Venez l’écouter.

21h45 ● Soulful Echos

Soulful Echoes est un trio de Jazz Hip-Hop Soul composé d’un rappeur/chanteur, d’un pianiste compositeur et d’un batteur. Ils vous proposent une expérience musicale riche en couleur où le groove et les paroles se confondent et abordent des thèmes aussi personnels qu’universels. Technique d’écriture, finesse harmonique et rythmique solide sont ici venues pour vous rassembler, vous faire danser, rire et pourquoi pas pleurer. Venez découvrir leur style !

22h45 ● Goupils

Goupils est un groupe de nu funk composé de cinq musiciens mêlant claviers vintage des années 70 et synthés modernes. Sans guitare, leur musique repose sur des grooves funky et des sonorités pop pensées pour faire danser le public. Entre énergie live et univers immersif, le groupe propose des morceaux à la fois accessibles, rythmés et singuliers. À écouter ici sans tarder.

23h45 ● set final avec DJ RÉatha

DJ Réatha s’est illustré dans des concours de mix et de scratch. Habitué des premières parties d’artistes internationaux, il distille un son aux influences hip-hop, soul, funk, électro et afro.

NOUVEAUTÉ 2026 !

La Place Saint-Jean ⛲️

Cette édition de la fête de la musique accueillera deux scènes où une multitude de propositions, suite à un appel à candidatures initié et sélectionné par la ville, animeront la place nouvellement embellie, de 18h à 21h.

Retrouvez toutes les infos sur sortiramelun.fr !

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Ça revient pour 2026 !

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