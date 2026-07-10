Ateliers : Fresque collaborative – Off du Voyage à Nantes été 2026 Jardin des Plantes Nantes
dimanche 12 juillet 2026 · Jardin des Plantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-12 10:00 – 13:00
Gratuit : oui Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tout public
Contribuez à une oeuvre collective en terre crue.Au fil des ateliers, la fresque évoluera grâce aux contributions des participants.Une occasion de découvrir les terres du territoire et d’expérimenter leurs multiples possibilités d’expression. Ateliers les week-ends de juillet et août 2026 (à partir du 11 juillet) :de 10h à 13h et de 14h à 17h
Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://webmaster50050.wixsite.com/terreux-armoricains/van
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