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Ateliers : Fresque collaborative – Off du Voyage à Nantes été 2026 Jardin des Plantes Nantes

dimanche 12 juillet 2026 · Jardin des Plantes · Nantes

Ateliers : Fresque collaborative – Off du Voyage à Nantes été 2026 Jardin des Plantes Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Jardin des Plantes
Adresse
Rue Stanislas Baudry
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-12 10:00 – 13:00
Gratuit : oui Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tout public 

Contribuez à une oeuvre collective en terre crue.Au fil des ateliers, la fresque évoluera grâce aux contributions des participants.Une occasion de découvrir les terres du territoire et d’expérimenter leurs multiples possibilités d’expression. Ateliers les week-ends de juillet et août 2026 (à partir du 11 juillet) :de 10h à 13h et de 14h à 17h

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://webmaster50050.wixsite.com/terreux-armoricains/van


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