Sablons sur Huisne

Ateliers herbier avec Nathalie Geoffroy

Villeray Condeau Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29

Nathalie vous invite au pressage et séchage des végétaux. Comment réaliser un herbier et repartir avec son tableau végétal. Afin de réaliser votre oeuvre en beauté , apportez votre cadre format A4(21×29,7cm)

Pratique ouvert à tous à partir de 8 ans durée de l’atelier 1h30 sur inscription. .

Villeray Condeau Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 09 16 42 59 geoffroyn@gmail.com

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English : Ateliers herbier avec Nathalie Geoffroy

L’événement Ateliers herbier avec Nathalie Geoffroy Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CdC Coeur du Perche