Ateliers herbier avec Nathalie Geoffroy Villeray Sablons sur Huisne
Ateliers herbier avec Nathalie Geoffroy Villeray Sablons sur Huisne mercredi 15 juillet 2026.
Sablons sur Huisne
Ateliers herbier avec Nathalie Geoffroy
Villeray Condeau Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29
Nathalie vous invite au pressage et séchage des végétaux. Comment réaliser un herbier et repartir avec son tableau végétal. Afin de réaliser votre oeuvre en beauté , apportez votre cadre format A4(21×29,7cm)
Pratique ouvert à tous à partir de 8 ans durée de l’atelier 1h30 sur inscription. .
Villeray Condeau Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 09 16 42 59 geoffroyn@gmail.com
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English : Ateliers herbier avec Nathalie Geoffroy
L’événement Ateliers herbier avec Nathalie Geoffroy Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CdC Coeur du Perche
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