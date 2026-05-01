Ateliers Imagines ton Monstre Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Ateliers Imagines ton Monstre

Salle Anne Follezou 984 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Plongez dans un univers fantastique lors d’un atelier de graphisme et techniques mixtes animé par les artistes-enseignants Laurent Pierson et Cathy Hirchenhahn, diplômés des Arts Décoratifs de Strasbourg.

Enfants, ados et adultes sont invités à laisser libre cours à leur imagination pour créer leur propre créature monstrueuse à travers différentes techniques artistiques.

Matériel fourni sur place.

Samedi et dimanche 23 & 24 mai

Sessions 14h30–16h et 16h30–18h

10 participants maximum par atelier

À partir de 8 ans

Réservation sur HelloAsso .

Salle Anne Follezou 984 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English : Ateliers Imagines ton Monstre

L’événement Ateliers Imagines ton Monstre Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS