Ateliers jardinage dans les jardins de William Christie Jardins de William Christie Thiré

Ateliers jardinage dans les jardins de William Christie

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Une fois par mois venez jardiner dans les Jardins de William Christie !

Venez apprendre les techniques de jardinage employées dans les Jardins de William Christie, à l’occasion de cet atelier proposé chaque mois par Nathalie Joguet-Rocheteau, Chargée de la Pédagogie Jardins de la Fondation Les Arts Florissants William Christie, et par des intervenants spécialistes !

Programme des ateliers

– 24 et 27 septembre Préparer ses boutures

– 22 et 25 octobre Plantations

– 19 et 22 novembre Connaître son sol

– 10 et 13 décembre Les végétaux en couronne de Noël

– 22 janvier La taille d’hiver des arbres fruitiers

– 7 et 11 février La taille des rosiers et autres arbustes

– 18 et 21 mars Réussir ses associations en massif

– 22 et 25 avril Les aromatiques

– 30 mai Greffer son agrume

– 24 et 27 juin Semis et boutures

– 25 juin La taille en vert des arbres fruitiers

Ateliers pour adultes et enfants de plus de 12 ans (les enfants restent sous la responsabilité de l’adulte accompagnant)

Durée 1h à 1h30 .

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 78 25 59 njoguetrocheteau@arts-florissants.org

English :

Once a month, come and garden in William Christie’s Gardens!

