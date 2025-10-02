Rendez-vous aux jardins Jardins de William Christie Thiré

Rendez-vous aux jardins Jardins de William Christie

À l’occasion de l’édition 2026 des Rendez-vous aux jardins , venez explorer les Jardins de William Christie… au rythme des promenades musicales !

Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins, la Fondation les Arts Florissants vous proposent des visites guidées et des promenades musicales.

Venez apprécier la beauté des lieux inspirés par William Christie au son de la musique baroque sic hère à son coeur !

– La Boutique des Jardins

Installée à l’entrée des Jardins de William Christie, notre boutique vous accueille avec sa sélection de produits inspirés de ce lieu idyllique. Vous y trouverez de nombreux souvenirs à remporter avec vous !

Du samedi au dimanche, de 10h30 à 18h30

– Le Café des Jardins

Pour faire une pause avant ou après votre visite, autour d’une boisson fraîche ou d’une crêpe…

Les 6 et 7 juin 2026, de 14h30 à 18h30 .

32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire accueilthire@arts-florissants.org

English :

For the 2026 edition of Rendez-vous aux jardins , come and explore William Christie’s Gardens… to the rhythm of musical walks!

German :

Anlässlich der Ausgabe 2026 der Rendez-vous aux jardins , erkunden Sie die Gärten von William Christie… im Rhythmus der musikalischen Spaziergänge!

Italiano :

Per l’edizione 2026 di Rendez-vous in the Gardens , venite a esplorare i Giardini di William Christie… al ritmo di passeggiate musicali!

Espanol :

Para la edición 2026 de Rendez-vous in the Gardens , venga a explorar los jardines de William Christie… ¡al ritmo de paseos musicales!

