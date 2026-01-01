Ateliers jardinage enfants Jardins de William Christie Thiré

Ateliers jardinage enfants Jardins de William Christie Thiré mercredi 21 janvier 2026.

Ateliers jardinage enfants

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:30:00
fin : 2026-02-11

Date(s) :
2026-01-21 2026-02-11 2026-03-18 2026-04-22 2026-05-27 2026-06-24

Comment faire une bouture, semer, planter ? tout peut s’apprendre !
Nathalie Joguet-Rocheteau, jardinière chargée de la pédagogie des Jardins de William Christie, propose une fois par mois un atelier destiné aux enfants de 6 à 12 ans pour découvrir la vie d’un jardin au fil des quatre saisons, mieux le connaître et apprendre à bien s’en occuper.

Ateliers pour enfants de 6 à 12 ans

Durée 1h à 1h30

Tarif 10 € + frais de réservation

Dans nos espaces. Parking sur place.

Le Jardin du Bâtiment (Jardins de William Christie) 32, route de Sainte-Hermine, Thiré.

La confirmation de votre inscription uniquement après paiement en ligne
https://www.arts-florissants.org/evenements/ateliers-jardinage-enfants

Chaque enfant doit être assuré pour ce type d’activité, la Fondation n’est pas responsable en cas d’accident.   .

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 78 25 59  njoguetrocheteau@arts-florissants.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How to take cuttings, sow seeds, plant? everything can be learned!

L’événement Ateliers jardinage enfants Thiré a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud