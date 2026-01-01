Ateliers jardinage enfants Jardins de William Christie Thiré
Ateliers jardinage enfants Jardins de William Christie Thiré mercredi 21 janvier 2026.
Ateliers jardinage enfants
Début : 2026-01-21 14:30:00
fin : 2026-02-11
2026-01-21 2026-02-11 2026-03-18 2026-04-22 2026-05-27 2026-06-24
Comment faire une bouture, semer, planter ? tout peut s’apprendre !
Nathalie Joguet-Rocheteau, jardinière chargée de la pédagogie des Jardins de William Christie, propose une fois par mois un atelier destiné aux enfants de 6 à 12 ans pour découvrir la vie d’un jardin au fil des quatre saisons, mieux le connaître et apprendre à bien s’en occuper.
Ateliers pour enfants de 6 à 12 ans
Durée 1h à 1h30
Tarif 10 € + frais de réservation
Dans nos espaces. Parking sur place.
Le Jardin du Bâtiment (Jardins de William Christie) 32, route de Sainte-Hermine, Thiré.
La confirmation de votre inscription uniquement après paiement en ligne
https://www.arts-florissants.org/evenements/ateliers-jardinage-enfants
Chaque enfant doit être assuré pour ce type d’activité, la Fondation n’est pas responsable en cas d’accident. .
Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 78 25 59 njoguetrocheteau@arts-florissants.org
English :
How to take cuttings, sow seeds, plant? everything can be learned!
