Ateliers jardinage enfants Jardins de William Christie Thiré

Ateliers jardinage enfants

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré Vendée

Comment faire une bouture, semer, planter ? tout peut s’apprendre !

Nathalie Joguet-Rocheteau, jardinière chargée de la pédagogie des Jardins de William Christie, propose une fois par mois un atelier destiné aux enfants de 6 à 12 ans pour découvrir la vie d’un jardin au fil des quatre saisons, mieux le connaître et apprendre à bien s’en occuper.

Ateliers pour enfants de 6 à 12 ans

Durée 1h à 1h30

Tarif 10 € + frais de réservation

Dans nos espaces. Parking sur place.

Le Jardin du Bâtiment (Jardins de William Christie) 32, route de Sainte-Hermine, Thiré.

La confirmation de votre inscription uniquement après paiement en ligne

Chaque enfant doit être assuré pour ce type d’activité, la Fondation n’est pas responsable en cas d’accident. .

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 78 25 59 njoguetrocheteau@arts-florissants.org

English :

How to take cuttings, sow seeds, plant? everything can be learned!

