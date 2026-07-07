Ateliers La Pause Végétale Composition de fleurs fraîches piquées BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
samedi 11 juillet 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Ateliers La Pause Végétale Composition de fleurs fraîches piquées
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 15:00:00
Date(s) :
2026-07-11
À La Pause Végétale, réalisez une composition de fleurs fraîches piquées avec Marion ! Le samedi 11 juillet, de 14h à 15h, un atelier créatif autour du végétal pour repartir avec votre arrangement floral.
.
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 La Pause V%E9g%E9tale: Create a fresh flower arrangement with Marion! On Saturday, July 11, from 2:00 p.m. to 3:00 p.m., join us for a creative workshop centered around plants and take home your own floral arrangement.
L’événement Ateliers La Pause Végétale Composition de fleurs fraîches piquées Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Balade découverte familiale RDV à l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre 7 juillet 2026
- Soirées Galactiques Estivales à la Maison du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre 7 juillet 2026
- Concert d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 7 juillet 2026
- PIC DU MIDI – Soirée Galactique au Tourmalet, La Mongie, puis Col du Tourmalet, Bagnères-de-Bigorre 7 juillet 2026
- Soirée Tour de France LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 8 juillet 2026