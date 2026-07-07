Ateliers La Pause Végétale Composition de fleurs fraîches piquées BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Ateliers La Pause Végétale Composition de fleurs fraîches piquées

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 15:00:00

Date(s) :

2026-07-11

À La Pause Végétale, réalisez une composition de fleurs fraîches piquées avec Marion ! Le samedi 11 juillet, de 14h à 15h, un atelier créatif autour du végétal pour repartir avec votre arrangement floral.

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BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97

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English :

%C0 La Pause V%E9g%E9tale: Create a fresh flower arrangement with Marion! On Saturday, July 11, from 2:00 p.m. to 3:00 p.m., join us for a creative workshop centered around plants and take home your own floral arrangement.

L’événement Ateliers La Pause Végétale Composition de fleurs fraîches piquées Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65