Balade découverte familiale RDV à l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Balade découverte familiale

RDV à l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Balade découverte autour de la Mongie marmotte, torrent, lacs…découvrez la montagne en famille accompagnés de Benoit !

RDV à l’Office avec votre véhicule, prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la marche.

Places limitées, inscription sur place à l’Office de Tourisme de la Mongie

Le guide se réserve le droit d’annuler ou modifier la sortie en fonction de la météo .

RDV à l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 info@tourmaletpicdumidi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery hike around La Mongie: marmots, streams, lakes… Explore the mountains with your family, guided by Benoit!

Meet at the Tourist Office with your vehicle; be sure to wear shoes and clothing suitable for hiking.

Spaces are limited; sign up on-site at the La Mongie Tourist Office.

L’événement Balade découverte familiale Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65