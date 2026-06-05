Soirée Tour de France LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Soirée Tour de France

LA MONGIE Au restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Fêtez le passage du Tour dans une ambiance festive et unique au col du Tourmalet. Réservation conseillée.

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LA MONGIE Au restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44

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English :

Celebrate the passage of the Tour in a festive and unique atmosphere on the Col du Tourmalet. Reservations recommended.

L’événement Soirée Tour de France Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65