Soirée Tour de France LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre
Soirée Tour de France LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre mercredi 8 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Soirée Tour de France
LA MONGIE Au restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Fêtez le passage du Tour dans une ambiance festive et unique au col du Tourmalet. Réservation conseillée.
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LA MONGIE Au restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44
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English :
Celebrate the passage of the Tour in a festive and unique atmosphere on the Col du Tourmalet. Reservations recommended.
L’événement Soirée Tour de France Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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