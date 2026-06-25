A la rencontre de Yohann Villanua, Poète conteur BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

A la rencontre de Yohann Villanua, Poète conteur

BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Docteur Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Partez à la rencontre de Yohann Villanua, poète conteur, lors d’une balade musicale contée dans la montagne de Lesponne. Il y dira en musique son conte Idir, le cueilleur de voyelles , avant un goûter à la ferme du Hourc. Dès 7 ans.

Infos pratiques

Mercredi 8 juillet 2026, départ 14h, retour 18h

RDV au parking du stade Marcel-Cazenave, Bagnères-de-Bigorre

À partir de 7 ans — prévoir une tenue de marche adaptée à la météo (repli prévu si nécessaire)

Inscription à l’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi .

BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Docteur Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

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English :

Come meet Yohann Villanua, a poet and storyteller, on a musical storytelling walk in the Lesponne mountains. He’ll perform his story “Idir, the Vowel Gatherer” set to music, followed by a snack at the Hourc farm. Ages 7 and up.

L’événement A la rencontre de Yohann Villanua, Poète conteur Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65