Ateliers La Pause Végétale Composition fleurs séchées BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
samedi 1 août 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Ateliers La Pause Végétale Composition fleurs séchées
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 15:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Atelier composition en fleurs séchées animé par Marion
Tarif 30€/p
.
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97
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English :
Dried Flower Arrangement Workshop Led by Marion
Price: 30?/person
L’événement Ateliers La Pause Végétale Composition fleurs séchées Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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