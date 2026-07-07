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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Ateliers La Pause Végétale Composition fleurs séchées BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

samedi 1 août 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse
18 Rue Justin Daléas
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif

Bagnères-de-Bigorre

Ateliers La Pause Végétale Composition fleurs séchées

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 15:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Atelier composition en fleurs séchées animé par Marion
Tarif 30€/p
  .

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97 

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English :

Dried Flower Arrangement Workshop Led by Marion
Price: 30?/person

L’événement Ateliers La Pause Végétale Composition fleurs séchées Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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