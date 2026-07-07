Ateliers La Pause Végétale Composition fleurs séchées BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Ateliers La Pause Végétale Composition fleurs séchées

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 15:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Atelier composition en fleurs séchées animé par Marion

Tarif 30€/p

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BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97

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English :

Dried Flower Arrangement Workshop Led by Marion

Price: 30?/person

L’événement Ateliers La Pause Végétale Composition fleurs séchées Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65