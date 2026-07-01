Ateliers La Pause Végétale Fleurs sous verre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
vendredi 31 juillet 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Ateliers La Pause Végétale Fleurs sous verre
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 16:00:00
Date(s) :
2026-07-31
À La Pause Végétale, réalisez votre composition de fleurs sous verre avec Stéphanie ! Le vendredi 31 juillet, de 14h à 16h, un atelier créatif autour du végétal pour repartir avec une pièce décorative.
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BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97
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English :
%C0 La Pause V%E9g%E9tale: Create your own floral arrangement under glass with St%E9phanie! On Friday, July 31, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m., join us for a creative workshop centered around plants and take home a decorative piece.
L’événement Ateliers La Pause Végétale Fleurs sous verre Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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