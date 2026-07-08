Ateliers La Pause Végétale Sels de bain BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
samedi 8 août 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Ateliers La Pause Végétale Sels de bain
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 15:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Atelier de fabrication de sels de bain
Tarif 20€/p
.
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97
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English :
Bath Salt Making Workshop
Price: 20?/person
L’événement Ateliers La Pause Végétale Sels de bain Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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