Ateliers La Pause Végétale Sels de bain BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Ateliers La Pause Végétale Sels de bain

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 15:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Atelier de fabrication de sels de bain

Tarif 20€/p

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BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97

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English :

Bath Salt Making Workshop

Price: 20?/person

L’événement Ateliers La Pause Végétale Sels de bain Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65