Ouverture du hall d’exposition BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Ouverture du hall d’exposition BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 9 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Ouverture du hall d’exposition
BAGNERES-DE-BIGORRE 33 av. du général Leclerc Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Comme le deuxième samedi de chaque mois, nos meubles, luminaires et Hi-Fi seront visibles. Si vous cherchez ces types d’objets, rendez-vous samedi 9 mai !
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BAGNERES-DE-BIGORRE 33 av. du général Leclerc Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 81 01 58 15 recyclerieb2b@gmail.com
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English :
As on the second Saturday of every month, our furniture, lighting and hi-fi items will be on display. If you’re looking for these types of items, come and see us on Saturday, May 9!
L’événement Ouverture du hall d’exposition Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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