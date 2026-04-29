Ouverture du hall d’exposition BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Ouverture du hall d’exposition

BAGNERES-DE-BIGORRE 33 av. du général Leclerc Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Comme le deuxième samedi de chaque mois, nos meubles, luminaires et Hi-Fi seront visibles. Si vous cherchez ces types d’objets, rendez-vous samedi 9 mai !

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BAGNERES-DE-BIGORRE 33 av. du général Leclerc Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 81 01 58 15 recyclerieb2b@gmail.com

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English :

As on the second Saturday of every month, our furniture, lighting and hi-fi items will be on display. If you’re looking for these types of items, come and see us on Saturday, May 9!

L’événement Ouverture du hall d’exposition Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65