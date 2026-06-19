Informations pratiques

Tuffé Val de la Chéronne

Ateliers Laine

2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-18

Participez a des ateliers laine accompagné de personnes experimentés afin de vous initier au filage, feutrage et teinture végétale. En groupe de 6, vous pourrez effectuer cet atelier et repartir avec vos créations faites mains.

Dans les ateliers vous êtes accompagnés par des personnes expérimentées dans leurs matières, que ce soit filage, feutrage, teinture végétale. Vous êtes accueilli dans de petites groupes de max. 6 personnes. Vous n’avez pas besoin d’emmener quelque chose, tout le matériel est fourni y compris des boisons pendant le travail (sauf le déjeuner si vous êtes là pour une journée entière) En général un âge minimum de 12 ans est conseillé sauf pour le stage enfants. .

2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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English :

Join wool workshops led by experienced instructors to learn the basics of spinning, felting, and plant-based dyeing. In groups of six, you’ll take part in this workshop and leave with your own handmade creations.

L’événement Ateliers Laine Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-06-19 par CDT72