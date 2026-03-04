Ateliers : le monde de l’illustration (dès 7 ans), La julienne, Plan-les-Ouates

Ateliers : le monde de l’illustration (dès 7 ans) Mercredi 18 mars, 15h00 La julienne

Début : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T15:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

Inscriptions en lignes ouvertes 1 mois avant chaque atelier. Atelier animé par Carole Sémon.

Carole Sémon, enseignante de dessin à La julienne, propose des ateliers mêlant la découverte du travail d’un illustrateur à travers plusieurs de ses ouvrages et un atelier pratique vous permettant de vous essayer au dessin.

Atelier sans aucun prérequis.

>> Mercredi 18 février, 15h – 17h : Un atelier inspiré de l’album autour de « L’Abécémer » de Nicolas Michel. Technique blanc et bleu.

>> Mercredi 18 mars, 15h – 17h : Un atelier créatif et accessible à tous autour de l’album « Le Lac du cygne » de Lionel Gauthier et Anne-Sophie Deville. Techniques multiples.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/programmation-a-la-julienne-XXQLYFWTLM »}]

Atelier gratuit sur inscription pour enfants dès 7 ans ( non accompagnés)

