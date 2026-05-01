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Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure Irissarry mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port

Ville : 64780 Irissarry

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 36 36 36 Tarif de base plein tarif

Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 12:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Atelier linogravure avec Caroline Petit, réservation conseillée, 6 à 8 places.   .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65  petit-caroline@hotmail.com

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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure Irissarry a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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