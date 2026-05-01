Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure Irissarry mercredi 27 mai 2026.
Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 12:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Atelier linogravure avec Caroline Petit, réservation conseillée, 6 à 8 places. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65 petit-caroline@hotmail.com
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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure Irissarry a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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