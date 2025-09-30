Chalonnes-sur-Loire

Ateliers maroquinerie et marqueterie de cuir à bord de L’Ecole Buissonnière

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 12:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Embarquez à bord de L’Ecole Buissonnière, pour une échappée de 3H30, balade sur la loire + escale pour un atelier d’initiation à la maroquinerie et marqueterie de cuir de 2h00.

Embarquez à bord d’une toue cabanée au départ de Chalonnes pour une échappée de 3H30 sur la Loire. Laissez-vous porter au fil de l’eau, profitez de la Nature au coeur d’un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Echangez avec le/a capitaine sur l’histoire de la marine de Loire, la faune, la flore et le patrimoine local.

Faites escale pour un atelier d’initiation à la maroquinerie et marqueterie de cuir de 2h00 et repartez avec vos/votre création(s) porte monnaie sans couture Boucles d’oreilles porte-clés broche. Atelier animé par une artisan maroquinière Les heures marines.

Et repartez sur les flots du fleuve avec une dégustation de produits locaux et artisanaux rillettes de poissons de Loire et 2 verres par personne au choix. .

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 36 53 86 untourenloire@gmail.com

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English :

Come aboard L’Ecole Buissonnière, for a 3:30-hour trip along the Loire + a 2:00-hour introductory workshop in leatherwork and leather marquetry.

L’événement Ateliers maroquinerie et marqueterie de cuir à bord de L’Ecole Buissonnière Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages