LE P’TIT TRAIN ANNEES 80 Caveau de dégustation Chalonnes-sur-Loire

LE P’TIT TRAIN ANNEES 80

Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05 21:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Embarquez à bord du P’tit Train pour un apéro et une soirée Disco

Embarquez au départ de Chalonnes, dans une ambiance musique disco et partez sur les coteaux entre vignes et vallées à bord du P’tit Train. A l’arrivée sur une terrasse au coeur des vignes du domaine Marçais à Chaudefonds-sur-Layon apéritif dînatoire accompagné des vins du domaine. La soirée se poursuit avec notre concours du plus beau costume et de la meilleure chorégraphie disco fille et garçon. Ensuite place à la danse pour une folle soirée disco ! Voyage retour ensuite vers Chalonnes à bord du P’tit Train. .

Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 49 65 35 gite-vignes-mines@orange.fr

English :

Come aboard the P’tit Train for an aperitif and a disco evening

