LE P’TIT TRAIN YOGA ZEN Caveau de dégustation Chalonnes-sur-Loire

LE P’TIT TRAIN YOGA ZEN

Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-09-05

Soyez zen à bord du P’tit train Vignes et Loire, dans le vignoble et en musique !

Au départ de Chalonnes, profitez d’une balade en musique sur les coteaux entre vignes et vallées à bord du P’tit Train illuminé pour l’occasion. A l’arrivée sur une terrasse au cœur des vignes du domaine Marçais à Chaudefonds-sur-Layon séance d’initiation au yoga avec Bianca, relaxation musicale et mantra. La soirée s’achèvera par une animation musicale et une dégustation de vins et jus de raisins du Domaine accompagné de petits grignotages. Le retour se fera en douceur au rythme de musiques zen dans le P’tit Train en route vers Chalonnes. .

Caveau de dégustation 1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 49 65 35 gite-vignes-mines@orange.fr

English :

Experience zen aboard the P’tit train Vignes et Loire, in the vineyards and to the sound of music!

