Chalonnes-sur-Loire

Balade dégustation LES 5 SENS à bord du Cinquième Vent

Ponton 33 Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-08-29

Les Cinq Sens… avec Mets de Loire et CHENIN Au coucher du soleil, ouvrez grand vos yeux, vos oreilles, vos narines…, c’est une aventure des sens qui vous est proposée.

Imaginez ..laissez vous voguer…une navigation unique: moteur au ralenti’, au fil de l eau, avec pour seuls compagnons, les paysages, le bruissement du vent dans les saules , le chants des oiseaux de Loire et bien d’autres surprises encore …

Et les papillles ne seront pas en reste ! Le tout sera sublimé par des dégustations accords mets et vins de Loire:

– vins blanc CHENIN ( sec, moelleux,fines bulles…)

– avec des toasts de poissons de Loire (brochet ou sandre au beurre blanc, rillettes d’alose au citron, anguilles fumées …,) et de fromages locaux.

Un jeune viticulteur, #FAN DE CHENIN nous accompagnera pour partager sa passion de ce cépage roi de la vallée de la Loire …

Infos et réservation: https://www.billetweb.fr/pro/gabarotc5v

D’autres balades thématiques sont programmées tout au long de l’été découverte de la faune et la flore ligérienne, ApéroLoire au coucher du soleil, balade musicale … Il est également possible de privatiser le Cinquième Vent pour une capacité totale de 30 personnes (anniversaire, cousinade, team building…), demandez-nous ! Gabarot.c5v@gmail,com

Informations pratiques

Horaires des départs variable selon la saison et les événements. Merci de bien vérifier l’horaire sélectionné et votre e-billet. .

Ponton 33 Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 60 84 02 46 C5v.49290@yahoo.fr

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English :

Les Cinq Sens? with Mets de Loire et CHENIN : As the sun sets, open your eyes, ears and nostrils wide for a sensory adventure.

L’événement Balade dégustation LES 5 SENS à bord du Cinquième Vent Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages