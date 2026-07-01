Ateliers mosaiques de l’été Jardin du Presbytère Telgruc-sur-Mer

Informations pratiques

Telgruc-sur-Mer

Ateliers mosaiques de l’été

Jardin du Presbytère 19 Rue de l’Église Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Offrez-vous une parenthèse créative en découvrant l’art de la mosaïque dans une ambiance conviviale et bienveillante. Mes ateliers sont ouverts aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans, débutants comme initiés. En petits groupes de 6 participants maximum, chacun est accompagné pas à pas pour réaliser une création unique miroir, cadre photo, fleurs, coucher de soleil ou tableau Tempête . Tout le matériel est fourni. Les ateliers se déroulent durant les vacances d’été à Telgruc-sur-Mer et à Crozon, de 14h à 18h. Repartez avec votre réalisation et le plaisir d’avoir créé de vos propres mains ! Les places étant limitées, pensez à réserver votre atelier. .

Jardin du Presbytère 19 Rue de l’Église Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 95 45 86 26

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English :

L’événement Ateliers mosaiques de l’été Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime