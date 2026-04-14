Ateliers musicaux du Coin des Rêveurs – La musique en couleur, La Source, Roncq
Ateliers musicaux du Coin des Rêveurs – La musique en couleur, La Source, Roncq mercredi 29 avril 2026.
Ateliers musicaux du Coin des Rêveurs – La musique en couleur Mercredi 29 avril, 10h30 La Source Nord
Gratuit – Pour les enfants de 0 à 3 ans avec 1 accompagnant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:15:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:15:00+02:00
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/487/ateliers-musicaux-du-coin-des-reveurs-la-musique-en-couleur »}]
À l’occasion de l’exposition Kandinsky, venez vibrer au son des instruments de musique. Formes et couleurs s’associent aux notes. kandinsky Atelier
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