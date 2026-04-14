Troc’plants et Cie, La Source, Roncq

Troc’plants et Cie Samedi 2 mai, 10h00 La Source Nord

Voir conditions selon événement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Cette journée sera ponctuée d’activités diverses dédié au jardin et à la nature. A découvrir en famille !

De 10h à 14h : Troc de plants, avec l’association Les Jardiniers Roncquois – La Source

Troc de plants de tomates, courgettes, concombres, potirons, fleurs et autres plantes du potager et du jardin seront au rendez-vous ! Des semis en godets seront également réalisés sur place.

Alors… A vos semis !

De 10h à 11h30 – « L’assiette santé » – gratuit – sur inscription à La Source

Des plantes aux huiles essentielles : comprendre, choisir et utiliser.

Découvrez comment les plantes, du jardin à l’huile essentielle, peuvent accompagner notre bien-être au quotidien. A travers une approche simple et pédagogique, vous apprendrez ce que sont les huiles essentielles, leur méthode de fabrication, leurs usages courants (stress, sommeil, digestion, beauté …) et les précautions indispensables à leur utilisation.

Un moment d’échange pour mieux comprendre ces concentrés de plantes et les intégrer au mieux dans une hygiène de vie naturelle.

De 10h à 11h30 – Atelier cuisine : Mettez-vous au vert ! – gratuit – sur inscription à La Source – Le Salon

Sucré, salé… mais surtout vert ! Participez à un atelier culinaire original, qui met la nature à l’honneur et vous invite à cuisiner autrement.

Au programme : des cookies chocolat à la stévia pour une touche sucrée revisitée, une savoureuse soupe à l’ortie et pommes de terre aux accents rustiques, ainsi qu’une salade composée aux jeunes pousses de pissenlit, fraîche et pleine de vitalité.

De 10h à 12h – RDV jeux de société – gratuit – dès 6 ans – sur inscription à La Source

Envie d’un moment ludique tout en explorant le monde du vivant ? Plongez dans une sélection de jeux inspirés de la forêt, les plantes et les

écosystèmes. Testez votre habileté avec Rondin des bois ; observez les interactions naturelles avec Harmonies et Écosystème ; défiez

vos adversaires avec Duel de graines ; ou encore cultivez votre sens de la stratégie avec Bohnanza…

De 10h à 14h – Gîte et couvert – avec l’association le Chêne et la Plume – Tarif : 5€ à régler sur place – Inscription recommandée à lecheneetlaplume@gmail.com

Avec les bénévoles de l’association Le Chêne et la Plume, apprenez à fabriquer des hôtels à insectes et des mangeoires à oiseaux pour offrir refuge et nourriture aux petits habitants de nos bois et jardins. Un moment créatif et convivial pour mieux comprendre leur rôle essentiel dans la biodiversité… et repartir avec des réalisations utiles pour votre jardin ou balcon.

A 10h, 11h et 12h : Olivier le jardinier

Olivier revient de son jardin-potager en vélo triporteur. Il a ramené quelques légumes de saison. C’est tout en chansons qu’il fera découvrir aux enfants les légumes, le jardin et le potager !

Outre les chansons que le public sera amené à reprendre en chœur, les enfants pourront rythmer la musique avec des shakers en forme de fruits et légumes, rêver de leur propre jardin extraordinaire et pourquoi pas voir une fleur danser…

Spectacle participatif à partir de 2 ans.

Durée : 45mn

De 15h à 16h : Des mots et des images – Le Cinéma – parents/enfants, dès 6 ans – sur inscription à La Source

On vous raconte des histoires autour de la nature… tout en projetant des images poétiques et immersives.

Sur la toile, l’écran s’anime pour donner vie aux animaux, aux forêts et aux ruisseaux, dans une atmosphère douce et magique. Tout cela dans l’écrin confortable que constitue le cinéma Gérard-Philipe : un lieu idéal pour se laisser bercer par les mots et rêver…

10h30 : Le Bois Leurent, source de biodiversité-Balade nature

Vianney Fouquet, chargé de mission référent au Conservatoire botanique national de Bailleul, propose une balade sur les petits sentiers du Bois-Leurent. Un voyage riche d’enseignements sur la flore sauvage de notre commune. Au travers de faits scientifiques et d’anecdotes croustillantes,

il interroge notre conception de la nature pour arriver à cette inéluctable conclusion : tout n’est qu’éducation du regard.

De 10h à 14h – Immersion au coeur de la ruche

Avec Bee to Bee, découvrez les secrets fascinants des abeilles et plongez au cœur de la ruche pour comprendre l’incroyable travail d’équipe de toute

colonie. De la pollinisation à sa fabrication, le miel n’aura plus aucun secret pour vous !

Le tricot urbain s’invite à Roncq

Des arbres recouverts d’écharpes ou de tricots colorés… ça surprend ! Mais cette nouvelle discipline du street art fait des émules à Roncq.

Le gang des tricoteuses, les résidents de l’ehpad La Colombe et les enfants inscrits aux ALSH d’avril ont empoigné aiguilles et pelotes pour créer les

tricots qui recouvriront des arbres de La Source durant cette journée verte. Un concept qui met incontestablement de la couleur dans la ville.

Petite restauration sur place durant le temps de l’évènement.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/470/troc-plants-et-cie »}] [{« link »: « mailto:lecheneetlaplume@gmail.com »}]

Avec le retour du printemps, La Source et les associations roncquoises vous proposent le traditionnel Troc’plants ! nature écologie