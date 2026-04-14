Atelier sensoriel « Jouons à la manière de… », La Source, Roncq

Atelier sensoriel « Jouons à la manière de… » Mercredi 15 avril, 10h30 La Source Nord

Gratuit – inscription à l’accueil de la Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:15:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:15:00+02:00

Atelier « création de bâton de pluie » pour explorer formes et couleurs, en s’inspirant de l’univers joyeux de Kandinsky.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/484/atelier-sensoriel-jouons-a-la-maniere-de »}]

Un atelier Kandinsky atelier creation