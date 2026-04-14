< Ramène ta manette > / < Cheat code > / < Game pas over > / < Level Up >, La Source, Roncq

< Ramène ta manette > / < Cheat code > / < Game pas over > / < Level Up > Mercredi 15 avril, 15h30 La Source Nord

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00

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